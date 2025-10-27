A Justiça determinou que as duas mulheres suspeitas de tentar pegar crianças em Goiânia estão proibidas de frequentar parques e shoppings. A decisão, da última semana, também impõe que elas não se aproximem da família e da babá de uma das crianças e usem tornozeleira eletrônica para monitoramento policial.\nProibição de acesso a parques, shoppings, creches e hospitais de pediatria ou qualquer lugar onde haja crianças; proibição de aproximação da família de [...] e da babá [...]”, diz parte da decisão.\n(Correção: O POPULAR errou ao informar que as mulheres foram indiciadas por tentativa de sequestro. Elas foram indiciadas pelo crime de tentativa de subtração de incapaz. A informação foi corrigida na segunda-feira (27) às 14h50).\nConforme a decisão, em caso de descumprimento, as suspeitas poderão ser internadas provisoriamente ou presas preventivamente. O POPULAR não localizou a defesa das mulheres até a última atualização desta reportagem.