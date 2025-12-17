Cachorros abandonados em local isolado de Nova Crixás (Reprodução/ Instagram da Polícia Civil (PC))\nDuas mulheres foram presas em flagrante suspeitas de abandonar nove cachorros em lote baldio de Nova Crixás, cidade localizada na região norte do estado. Segundo a Polícia Civil (PC), as mulheres vão responder pelos crimes de maus-tratos e abandono de animais.\nPor não terem os nomes divulgados, a reportagem não localizou a defesa das suspeitas para um posicionamento.\nConforme informado pela polícia, as duas mulheres foram presas logo após abandonar nove cachorros sem raça definida em um local isolado. Uma pessoa viu a cena e procurou imediatamente a equipe policial.\nHomem é preso após abandonar cão no aeroporto\nMenina de 9 anos salva cadela após encontrá-la amarrada dentro de sacola em Anápolis\nFilhotes de gatos são encontrados em cima de árvore após serem abandonados em Goiânia; vídeo