Grupo de motociclista foi autuado na BR-060 no último domingo (19) (Reprodução / TV Anhanguera)\nMais de 500 motociclistas que participaram de um passeio do motoclube “Os Brabos Tem Nome” na BR-060, em Goiás, receberam multas que somam mais de R$ 1 milhão, segundo a administradora do grupo, Monara Ribeiro. O motoclube afirma que os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apenas fotografaram as placas e liberaram os condutores, sem notificação imediata sobre a infração.\nAo POPULAR, a PRF informou que “foram tomadas as medidas administrativas cabíveis em relação aos condutores que participaram de um grande deslocamento de motocicletas sem a devida autorização na BR-060, no trecho de Anápolis” (Confira a nota completa ao final da matéria).\nClube diz que vai acionar Justiça após 500 motociclistas serem multados em mais de R$ 1 milhão pela PRF durante passeio