Os radares e as lombadas eletrônicas instalados nas vias de Goiânia desde o final de março, de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), entre abril e julho deste ano, já efetuaram 102.043 infrações de todos os tipos na capital. Os equipamentos, além do excesso de velocidade, também flagram o avanço de semáforo e a parada acima da faixa de pedestres, por exemplo. Estes números se referem a apenas as infrações registradas pelos equipamentos. Segundo a SET, neste período foram 1.120 infrações por transitar em mais de 50% da velocidade máxima permitida, uma média de 9 por dia. O avanço ao sinal vermelho somou 24.333 multas (202 por dia) e a parada sobre a faixa chegou a 969 (8 por dia).\nPara o secretário da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), Tarcísio Abreu, o comportamento dos motoristas é normal. “Quando fica muito tempo sem a fiscalização tem de passar por essa adaptação, é um processo normal até voltar. As pessoas tinham perdido a noção do perigo com a velocidade e vão voltando aos poucos”, diz. Também neste ano foram instaladas câmeras de videomonitoramento que, entre abril e agosto, somaram 17.068 autos de infração, sendo a principal delas o uso ou manuseio do telefone celular enquanto dirige (6.107).