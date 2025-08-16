É difícil de acreditar, mas Muquém - um distrito com pouco mais de 100 moradores, no Norte de Goiás - enfrentou congestionamentos nas últimas semanas. Em 10 dias, meio milhão de fiéis foram até a região com um objetivo: participar da tradicional Romaria de Nossa Senhora d’Abadia. Todos os anos, em agosto, a festa transforma o lugar num centro de fé e peregrinação.\nA edição de 2025 renovou a tradição de gerações e chegou ao fim nesta sexta-feira (15), com um público recorde. Fiéis de Goiás, do Distrito Federal e de diversos estados lotaram o santuário e as ruas do distrito, que faz parte do município de Niquelândia.\nA festa religiosa começou em 1748, ainda no período colonial. Existem várias versões sobre a origem da devoção, mas a mais conhecida conta a história de um português que veio a Goiás em busca de ouro e encomendou, diretamente de Portugal, uma imagem de Nossa Senhora da Abadia. Desde então, o pequeno povoado se tornou destino de romeiros.