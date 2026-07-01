Obra, assinada por Renato Pereira, artista e cofundador do coletivo goiano Bicicleta Sem Freio, ocupa o topo do Opus Gyro Ricardo Paranhos, a cerca de 105 metros de altura (Marcos Thiago; Divulgação/Opus Incorporadora)\nQuem passa pelo Setor Marista, uma das regiões mais movimentadas, valorizadas e dinâmicas de Goiânia, agora encontra um mural que colore o topo de um edifício e passa a integrar o horizonte da capital. A obra, assinada pelo coletivo goiano Bicicleta Sem Freio, da dupla de artistas visuais Renato Pereira e Douglas de Castro, ocupa o rooftop do Opus Gyro Ricardo Paranhos, a cerca de 105 metros de altura, no equivalente ao 34º andar.\nAo POPULAR, o artista contou que a proposta partiu da combinação entre personagens, natureza e formas geométricas inspiradas na linguagem gráfica da campanha do empreendimento.