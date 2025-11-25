O cantor Murilo Huff compra parte de animal avaliado em R$ 54 milhões (Reprodução / Instagram Murilo Huff e Reprodução / Redes sociais)\nO cantor Murilo Huff rebateu críticas feitas por um internauta que o acusou de usar dinheiro do filho, fruto da relação com a cantora Marília Mendonça, para comprar parte da vaca Donna FIV CIAV, animal avaliado em R$ 54 milhões e considerado o mais caro do mundo. A aquisição da cota ocorreu durante um leilão realizado na quinta-feira (20).\nSegundo reproduções de prints que circularam nas redes sociais, o internauta sugeriu que a compra teria sido paga com recursos pertencentes ao filho do cantor, de 5 anos.\nMurilo respondeu negando a acusação e afirmando que trabalha desde a adolescência.\nNão, meu querido… Eu trabalho desde os 16 anos e, graças a Deus, não preciso do dinheiro do meu filho pra nada. E ainda assim, mesmo que eu quisesse mexer em algum centavo, eu só poderia com autorização judicial! Abraço”, escreveu.