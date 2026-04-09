O muro de um galpão rompeu durante as fortes chuvas da última quarta-feira (8) e provocou uma enxurrada que invadiu casas no Jardim dos Buritis, em Aparecida de Goiânia, causando danos e prejuízos aos moradores. Segundo informações da TV Anhanguera, a água e a lama atingiram residências da região.\nNo local, a situação ainda é de limpeza e tentativa de reorganização. Móveis, utensílios domésticos e eletrodomésticos foram retirados das casas e colocados do lado de fora, enquanto moradores tentam recuperar o que ainda pode ser aproveitado.\nA dona de casa Maria, uma das atingidas, relata que trabalha desde o dia anterior para limpar o imóvel. Segundo ela, a força da água foi suficiente para arrancar móveis e até deslocar estruturas dentro da residência.\nTive que lavar cama, móveis, tudo. Entrou muita lama, não foi fácil não”, afirmou em entrevista à TV Anhanguera.