-MURO_DA_FATO_CAINDO_NA_MARGINAL (1.3316021)\nUm muro de um prédio desabou na Marginal Botafogo durante forte chuva, na tarde desta terça-feira (23) em Goiânia. Um vídeo gravado por um morador mostrou o momento em que a água provocou uma rachadura na parte de baixo da estrutura, que logo se rompeu e a derrubou na pista (veja o vídeo acima). Os destroços logo foram levados pela enchente.\nEm entrevista à TV Anhanguera, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), confirmou o incidente e disse que equipes se deslocaram ao local para desobstruir a via. Nas redes sociais, Mabel mostrou imagens alegando que o acúmulo de lixo entupiu o bueiro no local, o que fez com que a água acumulassem e a força da correnteza derrubasse o muro.\nImagens mostram bueiro entupido de lixo no local onde muro desabou (Reprodução / Instagram Sandro Mabel)