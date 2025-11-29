Um mutirão oferece mais de 15 serviços gratuitos durante a campanha contra o diabetes na Praça Cívica, neste sábado (29). A Campanha Goiás Unido contra o Diabetes é voltada para toda a população.\nSegundo o governo de Goiás, a ação integra o Novembro Azul do Diabetes, que alerta para o diagnóstico precoce da doença. A expectativa é atender entre 2 e 3 mil participantes. O evento acontece das 8h ao meio-dia.\nO secretário estadual de Saúde, Sérgio Vencio, destacou a importância da iniciativa para ampliar o acesso ao diagnóstico e orientar a população sobre cuidados essenciais. Para ele, eventos como esse aproximam os serviços de saúde das pessoas e reforçam que o diagnóstico precoce do diabetes pode salvar vidas.\nAssistente de colégio morreu após complicações da diabetes, diz colega\nSUS pode ter perdido R$ 7,3 bi em vacinas e insumos de 2021 a 2023, diz CGU