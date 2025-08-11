Entre as 2 mil vagas para a educação infantil na Operação Zera Fila, 49% foram preenchidas durante o atendimento presencial ocorrido na sexta-feira (8) e no sábado (9) nas cinco coordenadorias regionais de educação (CREs) de Goiânia. Dessa forma, a partir desta segunda-feira (11), 980 crianças com idade até 5 anos começam a ser atendidas nas unidades educacionais da rede municipal de educação da capital.\nO mutirão de vagas em creches e escolas municipais ocorrido no fim de semana foi o segundo promovido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) neste ano. Além das 2 mil vagas da educação infantil – para atendimento de crianças até 5 anos –, foram ofertadas 2,8 mil vagas no ensino fundamental. Já o total de atendimentos chegou a 2 mil famílias, sendo que 1,4 mil solicitaram vagas na educação infantil e 600, no ensino fundamental. Nesse último caso, todas as crianças conseguiram ser matriculadas.