O Parque Mutirama Iris Rezende Machado terá um novo modelo de manutenção dos brinquedos a partir de outubro, com um custo estimado em R$ 5,6 milhões por seis meses. A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp), iniciou a contratação emergencial dos serviços, com possibilidade de prorrogação por igual período. O Paço Municipal afirma que o acordo emergencial ocorre enquanto uma licitação para a manutenção definitiva do local está em curso.\nA medida prevê a prestação continuada de serviços preventivos e corretivos, incluindo o fornecimento de peças e mão de obra técnica. A modelagem contratual exige inspeções diárias por engenheiros responsáveis antes do início da operação das atrações, além de testes periódicos de segurança, lubrificação e ajustes nos equipamentos. Sob o novo formato, os repasses financeiros à empresa contratada ficam condicionados ao cumprimento de indicadores de desempenho e à efetiva prestação dos serviços.