Durante a inauguração do evento Goiás Gastronomia, que ocorre no Parque Iris Rezende Machado – Mutirama, no Setor Central, o prefeito Sandro Mabel (UB) informou que a administração municipal trabalha para realizar a reabertura definitiva do tradicional espaço de lazer goianiense em outubro, possivelmente no Dia das Crianças. O local foi fechado ao público em 20 de março do ano passado e, desde então, seis datas de reabertura do local já foram divulgadas ou prometidas pela gestão municipal sem que houvesse o cumprimento.\nAtualmente, o parque abriga o festival Goiás Gastronomia, nos finais de semana entre os dias 7 e 17 de maio de 2026, com a operação de alguns brinquedos. Segundo a Secretaria de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp), a Prefeitura de Goiânia cedeu área específica da unidade para a realização do evento. “A pedido da organização, alguns brinquedos localizados dentro do espaço estarão em operação. A iniciativa não caracteriza a reabertura do Parque Mutirama, que ocorrerá após a conclusão das etapas necessárias de capacitação técnica e testes operacionais.”