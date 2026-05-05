"Não tem mais escada, só tem motor e peça de avião, acabou tudo." O relato é da moradora Claudete Martins, que vive há quase 50 anos no prédio atingido por um avião de pequeno porte na tarde desta segunda-feira (4), no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte.\nEla estava em casa no momento da batida e descreve o cenário de destruição após o impacto da aeronave, que atingiu a caixa de escada do edifício, comprometendo o acesso aos andares.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 12h21. O avião havia decolado às 12h16 do aeroporto da Pampulha, a cerca de seis quilômetros do local, com destino a São Paulo, quando atingiu a lateral do prédio, na rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, onde funciona o estacionamento de um supermercado.\nAvião de pequeno porte bate em prédio após decolar e deixa ao menos 2 mortos em Belo Horizonte