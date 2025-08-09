Tarde da noite. É sábado e mais de 230 homens estão há 50 horas dentro de um parque estadual no interior de Goiás, perdidos quanto à localização e ao horário após cerca de 25 quilômetros de trilhas e muitas restrições de sono, comida e água. Dois do grupo estão ajoelhados em uma improvisada arena de lama e aguardam o apito de um juiz para o início da luta, a última de uma série que colocou, momentos antes, todos os presentes na mesma situação. Na disputa, vale desde técnicas de jiu-jitsu a empurrões. A torcida urra alucinada gritos violentos ao estímulo dos organizadores: “Uh! Vai morrer!”, “Derruba essa mulherzinha!”, “Mata!”.\nEstamos em um retiro religioso voltado para homens evangélicos. É o 1048º Track Outdoor de Potencial (TOP), evento organizado pelos Legendários, uma iniciativa que começou na Guatemala em 2015, se espalhou pelas Américas e ganhou força no Brasil a partir de 2022, com a participação de celebridades e autoridades políticas. O movimento promove trilhas longas em locais isolados e com desníveis, como serras e morros, sem orientação nem treinamento. As condições agravam o estresse e a exaustão do participante, com privação de comida, simulação de disciplina militar, esforço físico, momentos de desconforto, castigos e pressão psicológica.