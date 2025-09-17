Humanizar a Praça do Cruzeiro. Essa é missão do artista plástico Siron Franco para um dos pontos mais tradicionais de Goiânia, situado no coração do Setor Sul, mas que atualmente recebe poucos visitantes. Para isso, ele está produzindo 38 esculturas de pessoas, em tamanho real, que representam cenas do cotidiano da cidade. Mães e pais com seus filhos, jogadores de capoeira, um menino de boné, um cadeirante e jovens com bicicleta estão entre as figuras que deverão povoar a praça em uma remodelação prevista para ser entregue no aniversário de 93 anos da capital, em 2026.\n“Essas figuras são representações de nós mesmos. A ideia é trazer as pessoas para a praça”, diz. Siron não se refere apenas às pessoas retratadas nas imagens. Fala de gente, dos visitantes que são esperados para o local por conta da chegada da arte urbana.