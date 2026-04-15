-ALUNO DIREITO AGREDI NAMORADA (1.3397898)\nA namorada do estudante de direito que foi filmada sendo agredida por ele dentro do carro, em Goiânia, conseguiu na Justiça uma medida protetiva a seu favor. O jovem, de 21 anos, foi indiciado pela Polícia Civil (PC) pelos crimes de lesão corporal em ambiente doméstico, injúria e dano.\nO estudante havia foi preso por um delegado de folga, mas solto um dia depois após audiência de custódia. Em nota ao POPULAR, a defesa do estudante de direito, o advogado Alisson Magalhães, afirmou que seu cliente “sempre pautou sua conduta pela legalidade”, e que irá cumprir integralmente as medidas cautelares e protetivas impostas judicialmente. Ele acrescentou que imagens de monitoramento e laudo médico indicaram "contexto de agressões recíprocas” (veja a nota completa no final da matéria).