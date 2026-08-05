Morreu nesta terça-feira (4) Lucivane Batista Tavares, de 50 anos, namorada do locutor de rádio Célio Pereira da Silva, de 66 anos, que havia sido morto no último domingo (2). Segundo a polícia, os dois foram atacados a facadas pelo ex-companheiro de Lucivane, que invadiu a residência do casal em uma propriedade rural de Cromínia, no Sul de Goiás.\nPor não ter o nome divulgado, a reportagem não localizou a defesa do acusado até a última atualização desta matéria.\nDe acordo com o delegado Leylton Barros, responsável pelo caso, a investigação sobre o ataque teve a tipificação alterada pela Polícia Civil após a confirmação do falecimento de Lucivane, que estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências de Goiás – Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia.\nOntem, a senhora Lucivane veio a óbito. Ela estava internada na UTI do Hugo e não resistiu aos ferimentos", explicou o delegado.