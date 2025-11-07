-Vídeo Parabéns Supermercado (1.3333757)\nO que você faria se o seu namorado puxasse um parabéns para você no meio de um supermercado lotado? Foi o que aconteceu com a empresária Gessika Borges durante uma fila imensa de caixa em um supermercado na avenida Anhanguera, em Goiânia. O youtuber Renner Cbzona entrou dentro de um carrinho do local e anunciou que era aniversário de sua companheira. Ele pediu que todos cantassem parabéns para ela (veja no vídeo acima).\nO vídeo foi compartilhado na rede social do namorado e já alcançou mais de 2 milhões de visualizações e 168 mil curtidas. No registro ele diz em voz alta que ninguém nunca havia cantado parabéns para ela.\nDurante a cantoria a mulher ficou desinquieta e com vergonha, colocando a mão no rosto. No final, o homem desce de dentro do carrinho e tenta abraçar Gessika, que sai andando de pressa para fora do supermercado.