Segundo a delegada, o casal tinha histórico de conflitos presenciados por uma testemunha (Reprodução/Instagram de Raiane Santos e Instagram de André Ribeiro)\nMinutos antes de matar Raiane Maria Silva Santos, de 21 anos, com golpe de faca em um condomínio de Goiânia, o namorado dela, André Lucas da Silva Ribeiro, gravou um áudio durante a discussão e disse: “Você está caçando. Por isso o feminicídio está do jeito que está”. A informação foi dada ao POPULAR pela delegada Gabriela Adas, responsável pelo caso. O homem, que tem histórico de violência contra outras mulheres, está preso suspeito pelo crime.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nO feminicídio aconteceu na última sexta-feira (20), no Residencial Eldorado, região oeste de Goiânia. Conforme a investigação, a jovem desconfiou de uma traição e pediu para ver o celular do namorado. Após ele citar o feminicídio na briga, a discussão seguiu por mais alguns minutos, até ele pegar a faca e desferir o golpe no peito dela, segundo a delegada. A gravação captou os momentos finais da vitima.