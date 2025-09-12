Leidy Daiane Ferreira da Costa, de 20 anos, tinha dois filhos e trabalhava em um lava jato automotivo na cidade (Reprodução/Redes Sociais)\nO namorado de Leidy Daiane Ferreira da Costa, de 20 anos, que matou a jovem com golpe de faca no pescoço, em Aparecida do Rio Doce, no sudoeste goiano, e ligou para a família para confessar o crime, foi condenado a 30 anos, 6 meses e 20 dias de prisão, segundo o Ministério Público de Goiás (MPGO). Ramon Oliveira de Jesus também deverá pagar uma indenização no valor de R$ 60.720 aos dois filhos da vítima, menores de 12 anos.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Ramon para posicionamento. A Defensoria Pública informou à reportagem nesta sexta-feira (12) que não atua no caso.\nO julgamento aconteceu na última terça-feira (9) em Caçu, no centro goiano, e foi presidido pela juíza Maria Clara Merheb Gonçalves Andrade com a presença do promotor de Justiça Luan Vitor de Almeida Santana.