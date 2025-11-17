Mulher esfaqueada pelo companheiro em Pirenópolis morre após quase um mês internada no hospital (Montagem Reprodução TV Anhanguera/ Divulgação PM)\nO namorado que matou uma mulher com mais de 30 facadas em uma pousada de Pirenópolis, no centro de Goiás, foi condenado a mais de 55 anos de prisão. Fernando Jacinto da Silva Lima, de 40 anos, foi julgado por um júri popular, na sexta-feira (14), pelo feminicídio de Aranalla Janaína Amorim Nascimento, de 33 anos. O crime aconteceu em 28 de abril deste ano.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa de Lima, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA juíza Mariana Amaral de Almeida Araújo determinou que a sentença seja executada imediatamente. Além da prisão, ele foi condenado a pagar uma indenização de R$ 300 mil para tentar reparar danos aos familiares de Aranalla: pais e dois filhos menores de idade.