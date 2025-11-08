Joice Daniela tinha 29 anos e deixou quatro filhos (Arquivo Pessoal/Gustavo Brauna)\nO namorado suspeito de matar uma mãe de quatro filhos foi preso nesta sexta-feira (7) no Paraguai, informou a Polícia Civil (PC). A vítima é Joice Daniela de Azevedo Vieira, de 29 anos. O suspeito estava foragido desde o crime, que aconteceu em julho deste ano em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento até a última atualização desta reportagem.\nO Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) recebeu informações de que o suspeito tinha fugido para Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Ele foi localizado e preso usando documentos falsos, crime pelo qual foi autuado no país.\nO homem também é suspeito de matar o vizinho a tiros e ferir outro que prestava serviços no local (Divulgação/ Polícia Civil)