A Nasa transmitirá o sobrevoo lunar da Artemis 2, previsto para esta segunda-feira (6). Os quatro astronautas da missão vão fazer observações da superfície da Lua, descrevendo o que visualizarem e também fotografando áreas do satélite.\nO início da transmissão da agência está agendado para as 14h, de Brasília. Os astronautas Reid Wiseman, 50, Victor Glover, 49, Christina Koch, 47, e Jeremy Hansen, 50, devem começar as atividades de observação, trabalhando em duplas, às 15h45.\nA transmissão usará as imagens geradas pela câmera acoplada à cápsula Orion, que abriga os astronautas. "Vamos conseguir ver a Lua a uma distância que a tripulação consegue ver", afirmou Kelsey Young, líder da diretoria de missões científicas da Nasa.\nKelsey fez uma ressalva: "Vai estar muito escuro lá, então não vai parecer tão nítido e bem iluminado como nas fotografias".