Repertório assinado por Hugo Vitti e Roberto Milazzo, além dos clássicos natalinos, o público pode apreciar releituras vibrantes (Divulgação/ Natal de Encantos)\nA magia do Natal está de volta a Goiás! A oitava edição do "Natal de Encantos" já tem espetáculo confirmado em várias cidades do estado. A edição deste ano promete encantar milhares de pessoas com exibições gratuitas, acessíveis e repletas de emoção. As apresentações acontecem em Goiânia, Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal (DF), Itumbiara e Caldas Novas, ambas na região sul.\nO maior espetáculo natalino do estado e o segundo maior do Brasil tem uma parceria com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), e inclui espaços temáticos para a população. Além de pintura facial, fotos com personagens natalinos e outras atividades lúdicas voltadas para crianças e famílias.