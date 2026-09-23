O Parque Mutirama Iris Rezende Machado deverá receber programação natalina gratuita por 40 dias, entre novembro e o início de janeiro. A Prefeitura de Goiânia quer realizar lá o projeto Natal no Parque – A Magia de Brincar, com um polo gastronômico, cenografia típica e apresentações. A gestão também prepara um chamamento público para escolher a organização da sociedade civil (OSC) que ajudará na realização da iniciativa, com um valor estimado de até R$ 5 milhões.\nA programação terá atividades lúdicas e cenografia natalina. O plano seria o parque funcionar de terça a domingo, das 18h às 23h, com os portões abertos para o público em geral, mas fechado durante as segundas-feiras para manutenção. O recurso que deve ser destinado à OSC está previsto para ser utilizado na infraestrutura, incluindo cenografia, logística, palco, som, iluminação, monitores e figurantes.