-fisio_lesoes (1.3458612)\nOs laudos das vítimas que denunciaram a fisioterapeuta Magda Oliveira da Silva, em Goiânia, apontam que elas sofreram necrose, queimaduras, perda de tecido e ficaram com cicatrizes após passarem por procedimentos estéticos. Algumas delas tiveram lesões gravíssimas na região íntima, com perda de sensibilidade no órgão e comprometimento da função sexual, além de necessitarem de atendimento médico, conforme o delegado Alex Rodrigues, ao POPULAR. A Polícia Civil recebeu, até o momento, 12 denúncias contra a profissional.\nOs relatos apontam para intervenções que teriam ultrapassado os limites de uma simples redução dos pequenos lábios, com retirada excessiva de tecidos e lesões em estruturas sensíveis da região genital”, afirmou o investigador.\nMagda foi presa nesta segunda-feira (21). Ao POPULAR, a defesa da suspeita, representada pelo advogado Sílvio Maia, afirmou que sua cliente reafirma o compromisso com a ética profissional e com a verdade e que está à disposição da Polícia Civil e da Justiça para apresentar documentos, laudos e informações. Segundo a nota, a defesa confia que as investigações vão demonstrar a regularidade da conduta da profissional e afirmou que a inocência dela será comprovada durante o processo (veja a nota completa no final da matéria).