Orlandina de Oliveira Arruda, de 74 anos, missionária conhecida como Irmã Dina, morre em acidente (Arquivo pessoal / Micael Martins)\nTrês mulheres da mesma família morreram em acidente na BR-010, a caminho da cidade de Lajeado, no Tocantins. Ao POPULAR, o neto de Orlandina de Oliveira Arruda, missionária que morreu no acidente, disse que todos estão de coração partido com a perda. “Foi uma tragédia imensa, três pessoas da mesma família. Mas eu creio que Deus vai segurar em nossas mãos e vai nos ajudar a caminhar".\nO acidente aconteceu entre o povoado Príncipe e o município de Paranã, na última sexta-feira (10). A Polícia Militar (PM) informou ao g1 que o motorista, de 56 anos, dirigia a caminhonete no sentido sul/norte, quando perdeu o controle.\nDentro do carro estavam cinco integrantes da mesma família: Orlandina de Oliveira Arruda, de 74 anos, Neide Martins Arruda Pardinho, de 54 anos, que é filha de Oralndina; Riianne Aguillene Arruda Pardinho, de 35, que é neta dela; Alam Cardek, que estava dirigindo o veículo e é marido de Neide, e uma adolescente, que é filha de Riianne.