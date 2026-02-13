Adolescente foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos (Reprodução/TV Anhanguera e Instagram de Thales Machado)\nO neto do prefeito de Itumbiara, no sul goiano, Dione José de Araújo, morto pelo pai, foi homenageado por amigos na cidade (veja vídeo acima). O adolescente Miguel Araújo Machado, de 12 anos, foi sepultado na quinta-feira (12). Ele e o irmão foram baleados pelo secretário do município, Thales Machado, de 41 anos, que tirou a própria vida na sequência.\nCom a frase escrita à mão em camisas brancas — “Miguel eterno” — amigos e colegas lembraram o adolescente. “Não só hoje, mas sempre carregaremos ele e suas lembranças para toda a nossa vida, como um aprendizado”, disse um amigo à TV Anhanguera. O velório foi na casa do prefeito.\nFilho morto pelo pai é enterrado sob comoção em Itumbiara