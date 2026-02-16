-POP_HomenagemFUT_160226 (1.3374860)\nOs netos do prefeito de Itumbiara, no sul goiano, Dione José de Araújo, mortos pelo pai, foram homenageados por colegas da escola de futebol (assista ao vídeo acima). Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e o irmão Benício Araújo, de 8, foram baleados pelo secretário do município, Thales Machado, de 41 anos, que tirou a própria vida na sequência.\nNa manhã deste domingo (15), durante a Itumbiara Cup, torneio de futebol de 7 para crianças, realizado no Estádio Municipal Juscelino Kubitschek, crianças da T27 Soccer que eram colegas de time de Benício, entraram em campo segurando balões brancos, formaram um círculo no centro do campo e fizeram um minuto de silêncio. Em seguida, os balões foram soltos ao céu.\nOs irmãos Miguel Araújo Machado e Benício Araújo foram enterrados sob forte comoção no Cemitério Avenida da Saudade, em Itumbiara.