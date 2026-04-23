Irmãos Jadson e Jardem segurando a Piraíba de 2 metros (Arquivo Pessoal/Jardem Martins Parreira)\nO guia de pesca Weslley Silva contou ao O POPULAR que o nível da água do Rio Araguaia é o principal fator para ter sucesso na pesca da piraíba, peixe conhecido como “tubarão de água doce”. Segundo ele, a temporada vai de maio a setembro, mas é em setembro que as condições ficam melhores.\nSetembro, para mim, é a melhor época, porque o rio está mais baixo e o peixe fica mais canalizado", explica o especialista. Ele destaca que, com o nível baixo, fica mais fácil encontrar os poços profundos onde os peixes maiores vivem.\nA piraíba atrai pescadores de várias partes do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para o noroeste de Goiás. Considerada o maior peixe de couro da América do Sul, ela pode chegar a três metros de comprimento e pesar mais de 200 kg.