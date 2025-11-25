-POP_CHUVA_RIO_VERMELHO (1.3341868)\nO nível do Rio Vermelho, na cidade de Goiás, subiu após uma forte chuva que atingiu a região na manhã desta terça-feira (25). Imagens feitas pelo fotógrafo Fernando Arkanjo mostraram a força da correnteza e o volume do rio, que permaneceu alto por volta de 12h30, mas ainda dentro do limite considerado aceitável (veja o vídeo acima).\nAo POPULAR, o fotógrafo disse que ficou apreensivo, pois presenciou o aumento do nível desde o início.\nPreocupei muito porque eu presenciei o aumento do nível. Estive lá pela manhã cedinho. Retornei e ele já tinha subido exponencialmente em um prazo de 2 a 3 horas”, relatou.\nAndré Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), afirmou que, entre 6h20 e 8h50, houve um intenso volume de chuva na cidade e na região central do estado, chegando a 115,2 milímetros (mm) próximo à GO-164, rodovia de acesso ao município. No centro da cidade, a meteorologia registrou 92,4 mm e, na saída, 100,6 mm.