O primeiro dia de atuação da nova organização social (OS) à frente do Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara (HMMCC) foi marcado por baixo fluxo de pacientes, identificação de avarias estruturais e reposição de estoques de insumos na unidade. A expectativa é que o termo de colaboração emergencial entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia e o Instituto Patris, atual responsável pela gestão, seja assinado na próxima semana.\nA organização assumiu a unidade na noite desta quarta-feira (1º), após a instauração de uma crise motivada pelo atendimento deficitário à população, prestado pela antiga OS à frente da unidade, a Sociedade Beneficente São José (SBSJ). Ainda na quarta, foram constatados estoques reduzidos de medicamentos, escassez de rouparia e problemas estruturais, como infiltrações e mofo.