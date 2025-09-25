A queda de um talude no canal da Marginal Botafogo, próximo à região da Rua 44, em Goiânia; ou a do muro de um prédio de três andares na pista da mesma via, a 3,5 quilômetros (km) dali, no Setor Sul; ou mesmo o alagamento no trecho que passa por baixo do complexo viário da Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, a mais 2,2 km de distância, não foram problemas pontuais causados pela força da chuva que caiu no final da tarde desta terça-feira (23). Levantamento feito pelo POPULAR no dia seguinte aos estragos identificou mais de 270 pontos na via – uma das principais da capital – com problemas que merecem intervenção, seja pública ou particular.\nEm um percurso de 15 quilômetros (ida e volta), intercalado entre caminhada e dentro de um carro, o jornal encontrou mais de 170 locais em que a terra está cedendo, seja embaixo de viadutos ou em aclives que margeiam a avenida e separam a via dos bairros; mais de 50 muros de imóveis com problemas que vão de rachaduras a inclinações; cerca de 20 bueiros danificados; 2 pontos onde o asfalto está cedendo; 5 pontos de alagamento mesmo com a última chuva tendo acabado três horas antes; 8 pontos onde o corrimão de proteção (guard-rail) está arrebentado; e, pior, 18 trechos de paredes do canal do Córrego Botafogo, os chamados taludes, que estão cedendo.