-CASAMENTO (1.3448822)\nA paixão pelos cavalos fez com que a designer de moda Thályta de Almeida Barros Kavaliauskis, de 21 anos, chegasse montada em uma égua para se casar em Goiânia (assista acima). Ao POPULAR, Thályta contou que a cerimônia foi além do que ela sonhava e surpreendeu os convidados quando a marcha nupcial começou a tocar, provando que fugir do tradicional pode ser a decisão mais inesquecível da vida.\nSempre fui uma menina apaixonada por cavalos [...] Foi um casamento dos sonhos, cheio da presença de Deus, muito além do que eu sonhei e ainda bem que foi diferente. Poucas pessoas sabiam, então foi uma surpresa. Quando tocou a marcha nupcial, ninguém me achava, até que me viram na estrada montada na Arizona. Todo mundo ficou chocado porque ninguém esperava!”, afirmou Thályta.\nNoiva veterinária viraliza ao chegar a cavalo em casamento em Pirenópolis; vídeo