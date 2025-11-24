-Noiva trator (1.3341197)\nTodos ficaram boquiabertos ao ver uma noiva chegar, não em um carro de luxo, mas dirigindo um trator na entrada de seu casamento, no último sábado (22), em Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia. A noiva, Ana Carolina Teles Nunes Barros, de 21 anos, trabalha há cerca de três como operadora de máquinas com o pai e o irmão, que são pequenos agricultores e pecuaristas. Segundo ela, essa foi a sua inspiração para o grande dia.\nMeu pai trabalha nesse ramo a vida inteira. Quando ele e minha mãe se casaram, não tinham nem uma bicicleta. Ele construiu a vida em cima de um trator. E isso tem muita importância para nós”.\nVirginia Fonseca supera Victoria Beckham e lidera ranking das WAGs mais ricas do mundo\n"Sempre contei minhas histórias rindo de mim mesma", ressalta Monica Martelli