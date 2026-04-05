-VÍDEO (1.3394624)\nA noiva do engenheiro que morreu horas após o casamento disse que a cerimônia foi o melhor dia da vida dela em uma postagem nas redes sociais. A postagem publicada pela Banda Essência em memória de Matheus Vicente Correia, de 24 anos, mostrou parte da festa, quando Ana Karolina e o noivo dançavam com os convidados na pista de dança (veja vídeo acima).\nA postagem foi realizada no sábado (4). Em parte da homenagem, a banda agradece por ter tocado e realizado a trilha sonora do casamento no dia 28 de março, no Setor Vila Maria Dilce, em Goiânia. “Que essa energia e felicidade compartilhadas na pista de dança sejam um conforto para Ana Karolina e para todos que tiveram o privilégio de conhecer o Matheus”, escreveu a banda em parte da postagem, que já acumula mais de 54 mil visualizações.