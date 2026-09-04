-Vídeo Sylvester: Noiva churrascaria (1.3452442)\nUma noiva deve receber R$ 6 mil de indenização por danos morais de uma churrascaria após chegar ao local para comemorar o casamento e descobrir que a reserva havia sido cancelada. O caso, divulgado pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) nesta quinta-feira (3), aconteceu na Nativas Grill, localizada no Setor Sul, em Goiânia. Ainda cabe recurso da decisão. Ao fundamentar a condenação, o juiz Vanderlei Caires Pinheiro ressaltou o impacto emocional provocado pela desorganização da empresa (assista acima).\nA frustração de ter a comemoração de seu casamento, um momento planejado e de significado único, abruptamente cancelada por falha do fornecedor, gerando constrangimento, desespero e humilhação perante familiares e amigos, constitui grave ofensa a seus direitos da personalidade, em especial à sua dignidade e tranquilidade psíquica", explicou o magistrado.