-Vídeo (1.3393390)\nO engenheiro eletricista Matheus Vicente, de 24 anos, que morreu horas após o casamento, em Goiânia, recebeu uma homenagem da noiva nas redes sociais. Em uma carta aberta publicada nessa sexta-feira (10), a também engenheira eletricista Ana Karolina Freitas afirmou que o jovem a fez "a mulher mais feliz desse mundo". Ela expressou ainda que viver o relacionamento de seis anos com Matheus foi como se tivesse ganhado na Mega-Sena e revelou estar com o "coração despedaçado".\nMatheus, eu te amo tanto que eu jamais um dia irei conseguir descrever esse amor. Eu só queria que todo mundo soubesse o quanto você foi um homem incrível. Eu não consigo ficar 1 minuto sem pensar em você e em tudo que queríamos viver juntos. Eu morro de orgulho de você e vou continuar falando para Deus e o mundo o quanto você era inteligente, educado, engraçado, trabalhador... e um parceiro que não tenho palavras para descrever", compartilhou.