-Vídeo Sylvester: Noiva churrascaria (1.3452442)\nA noiva que ganhou na Justiça o direito de receber R$ 6 mil de indenização após ter a festa de casamento cancelada por uma churrascaria de Goiânia chegou ao local 20 minutos atrasada. O detalhe consta na decisão do caso, que demonstrou que a noiva avisou a gerência sobre a previsão de chegada no próprio dia da comemoração e recebeu uma mensagem de confirmação do restaurante. O caso aconteceu na Nativas Grill, no Setor Sul da capital (assista acima a um resumo do assunto).\nEm nota enviada ao POPULAR, o estabelecimento afirmou que respeita integralmente a sentença, decidiu não apresentar recurso e realizou o pagamento voluntário da condenação para encerrar a disputa (leia a íntegra ao final do texto).\nSegundo o processo, a reserva presencial havia sido marcada inicialmente para as 19h40 do dia 20 de dezembro de 2025, reunindo cerca de 50 pessoas. Contudo, ao longo do próprio dia da cerimônia, a noiva enviou mensagem por aplicativo informando que o grupo chegaria às 20h, recebendo da administração do estabelecimento a resposta de que a mesa estava "confirmada".