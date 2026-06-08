-Vídeo (1.3419785)\nA médica-veterinária Samara Lucena Rosa surpreendeu familiares e amigos ao se casar usando um vestido vermelho durante cerimônia realizada na Paróquia São João Bosco, no Setor Oeste, em Goiânia, no último sábado (6). O momento foi registrado em vídeo e chamou a atenção pela quebra da tradição do vestido branco.\nNas imagens, Samara aparece entrando na igreja e caminhando em direção ao altar com um vestido vermelho brilhante, de saia volumosa e modelo ombro a ombro. A escolha despertou surpresa e admiração entre os convidados (assista acima).\nAo POPULAR, Samara explicou que a cor sempre teve um significado especial para ela. "Vermelho sempre foi minha cor preferida. É uma cor viva, intensa e que representa o amor", disse.\nSegundo a noiva, ela nunca sonhou em se casar usando a cor tradicional e, antes de tomar a decisão, pesquisou sobre o assunto. Ela afirmou ter constatado que não há uma proibição expressa da Igreja Católica em relação à cor do vestido.