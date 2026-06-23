-Vídeo (1.3425350)\nA entrada da médica-veterinária Thuany Martins Ferreira Endler em seu casamento chamou a atenção nas redes sociais. Em vez de percorrer o trajeto da forma tradicional, ela surgiu montada em um cavalo preto, durante cerimônia realizada na Pousada Villa dos Pireneus, em Pirenópolis, no leste goiano. O momento foi registrado por convidados, que acompanharam o momento surpresos (assista acima).\nÀ repórter Michely Loures, do g1 Goiás, Thuany contou que, mais do que uma cerimônia temática, o casamento foi pensado para traduzir a identidade do casal.\nComo os cavalos sempre fizeram parte da minha vida e são uma grande paixão, esse já era um desejo que eu tinha para o meu casamento", destacou.\nPara que a entrada acontecesse com segurança, a noiva explica que tudo foi ensaiado com antecedência, desde o percurso até a adaptação do animal ao vestido.