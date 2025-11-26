Os novos critérios beneficiam com vagas na capital alunos que se enquadram dentro das situações de vulnerabilidade previstas. Fundamentados na Nota Técnica nº 001/2024, elaborada pelo Gabinete de Articulação para Efetividade da Política da Educação de Goiás (Gaepe/GO), esses critérios serão aplicados e somados com o objetivo de orientar os gestores municipais na organização da fila de espera para vagas em creches e pré-escolas. Segundo a SME, essa nota técnica busca reduzir desigualdades, garantindo prioridade às famílias mais vulneráveis e evitando a judicialização.\nVale ressaltar que a nota do Gaepe-GO foi publicada em abril de 2024, mas os critérios definidos em 2025 só passarão a valer a partir de 2026. Eles serão válidos para os centros municipais de educação infantil (Cmeis); escolas municipais que ofertam educação infantil; e centros de educação infantil (CEIs) que estejam em acordos de cooperação ou termos de colaboração e escolas conveniadas que ofertam essa etapa.