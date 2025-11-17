-GCM (1.3337987)\nUma mulher de 71 anos foi estuprada e agredida em Goiânia, segundo informações do boletim de ocorrências obtido pelo produtor da TV Anhanguera Ramon Lacerda. Ao POPULAR, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) informou que a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em um hotel no centro de Goiânia. O caso é investigado pela Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem) sob sigilo.\nA profissional informou que a mulher natural da Califórnia, nos Estados Unidos, deu entrada na unidade de saúde apresentando sinais de violência sexual e agressão física", diz o documento.\nHomem procurado pela Interpol suspeito de estuprar criança da mesma família é preso\nDenúncia de estupro coletivo de indígena em delegacia: Ministério Público pede prisão de policiais