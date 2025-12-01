À esquerda, Nanci Ellen em frente ao hotel onde ficou hospedada, em Goiânia. À direita, fachada do Cais Vila Nova, local onde a idosa morreu (Reprodução/TV Anhanguera e Divulgação/GCM de Goiânia)\nA norte-americana Nanci Ellen, de 71 anos, que morreu em Goiânia, tinha problemas graves de saúde, segundo a Polícia Civil (PC). Além de vícios em bebidas e analgésicos, a idosa possuía prolapso retal, uma condição que causa diarreia crônica, entre outras coisas.\nEla [a vítima] não foi vítima de violência, nem de violência física, nem de violência sexual. [Ela] não tinha condições de impedir a própria evacuação. E isso acontecia em qualquer lugar. Chegou a sujar os quartos dos hotéis pelos quais passou", revelou a delegada responsável pelo caso, Ana Elisa Gomes.\nAlém de descartar estupro e agressão, a investigadora confirmou que Nanci realizou um procedimento dentário e, horas antes de voltar aos Estados Unidos, passou mal no aeroporto da capital. Se tudo desse certo, a idosa deveria retornar a Goiânia daqui a alguns meses para continuar o tratamento.