À esquerda, Nanci Ellen em frente ao hotel onde ficou hospedada, em Goiânia. À direita, fachada do Cais Vila Nova, local onde a idosa morreu (Reprodução/TV Anhanguera e Divulgação/GCM de Goiânia)\nNanci Ellen, de 71 anos, a norte-americana que morreu em Goiânia, veio ao Brasil para fazer um procedimento estético no rosto. A informação foi apurada pelo repórter Tariq Augusto da TV Anhanguera junto aos funcionários do hotel onde a idosa ficou hospedada, também na capital. A Polícia Civil (PC) investiga o caso e deve divulgar mais detalhes na manhã desta sexta-feira (28), em uma coletiva de imprensa.\nO corpo de Nanci passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) nessa quinta-feira (27). Os resultados devem indicar se a idosa foi realmente estuprada, como indicaram os primeiros atendimentos, e se esse suposto abuso tem relação com a morte. Além disso, segundo a gerente da Medicina Legal, Rafaella Marques, os procedimentos iniciais mostraram uma ferida no estômago.