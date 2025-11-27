A idosa norte-americana de 71 anos que teria sido estuprada e agredida em Goiânia no dia 15 de novembro morreu nesta quarta-feira (26) em uma unidade de saúde na capital. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou a morte em nota e informou que a mulher foi 'levada ao Cais Vila Nova com lesões indicativas de abuso sexual' (veja a nota completa ao final desta reportagem).\nNorte-americana é estuprada e agredida em Goiânia, diz polícia\nGoiana denuncia que sofreu tentativa de estupro no metrô de Paris e levou mordidas de agressor no rosto\nHomem procurado pela Interpol suspeito de estuprar criança da mesma família é preso\nNa segunda-feira (24), a idosa voltou ao Cais Vila Nova com dor intensa no abdômen e na perna direita, três horas antes de seu embarque. De acordo com a secretaria, ela foi internada, mas morreu dois dias depois, após sofrer três paradas cardiorrespiratórias.