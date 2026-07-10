-VÍDEO: Bar Cais recriado por IA (1.3430126)\nUm vídeo produzido com imagens de inteligência artificial voltou a despertar a nostalgia de muitos goianienses ao recriar o antigo Cais, um dos bares mais famosos da Avenida Ricardo Paranhos durante os anos 1990, em Goiânia. A publicação relembra que o estabelecimento funcionava dentro de um barco de verdade e reunia bar, choperia, sorveteria e restaurante em um espaço de cerca de 5 mil metros quadrados.\nAo POPULAR, o empresário e músico Fausto Noleto, um dos idealizadores do Cais, contou que a ideia surgiu em 1990, quando ele tinha apenas 23 anos. Segundo ele, o sonho era criar um espaço onde pudesse se apresentar ao vivo, já que trabalhava como músico desde a adolescência.\nEu queria um bar para tocar. A gente sempre tocava e ganhava um couvert muito fora dos parâmetros que imaginávamos. Então, eu queria um bar para tocar”, relembra.