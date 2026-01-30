As notas de corte do Sisu 2026, principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, alcançaram níveis mais altos dos últimos três anos em cursos de alta concorrência, como medicina, engenharias, direito e tecnologia da informação.\nOs dados têm como base as listas finais divulgadas com o resultado individual dos estudantes nesta quinta-feira (29). Em medicina na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), um dos cursos mais tradicionais do país, a nota mínima em ampla concorrência subiu 10,07 pontos em relação ao Sisu 2025. Em direito na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o aumento foi de 10,02 pontos.\nEspecialistas ouvidos pela reportagem apontam como principal causa do aumento a mudança no regulamento do sistema de seleção federal, que passou a permitir o uso da melhor nota entre as três últimas edições do Enem, de 2023, 2024 e 2025.