-Operação contra Comando Vermelho em Goiás (1.3409333)\nUma nova fase da operação Destroyer contra supostas facções criminosas bloqueou mais de R$ 100 milhões e prendeu suspeitos em Caldas Novas, no sul de Goiás, na manhã desta quarta-feira (13). Segundo a Polícia Civil de Goiás, esta é a sexta fase da ação policial, chamada de “Pirâmide Vermelha”. No estado, estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão temporária, além de sete mandados de busca e apreensão (veja vídeo acima).\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu contato com as defesas deles até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com a PCGO, o bloqueio milionário tem como objetivo atingir a base financeira das organizações criminosas e dificultar a movimentação de recursos, como também impedir a continuidade de atividades criminosas.